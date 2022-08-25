Жара до +35 и ветер: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 25 августа будет сухой и жаркой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 25 августа, в Украине будет сухо и жарко. В некоторых регионах прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадков не прогнозируется, однако возможна переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории будет спокойно, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +16 +19, днем +30 +32 градуса;

на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +30 +33;

в восточных областях ночью +17 +20, днем +32 +35 градусов;

на юге страны ночью +19 +22 градуса, а днем +31 +33;

в центральных областях ночью +16 +18, днем +29 +32 градуса. Погода в Киеве В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +30 +32 градуса.