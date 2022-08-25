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Жара до +35 и ветер: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 25 августа 2022 07:00
Жара до +35 и ветер: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 25 августа будет сухой и жаркой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 25 августа, в Украине будет сухо и жарко. В некоторых регионах прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадков не прогнозируется, однако возможна переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На остальной территории будет спокойно, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +30 +32 градуса;
  • на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +30 +33;
  • в восточных областях ночью +17 +20, днем +32 +35 градусов;
  • на юге страны ночью +19 +22 градуса, а днем +31 +33;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +29 +32 градуса.

Жара до +35 и ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +30 +32 градуса.

Жара до +35 и ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на ближайшую неделю.

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