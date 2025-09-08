"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в США (видео)

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая сбежала от войны в Соединенные Штаты. Девушку смертельно ранили ножом в метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа которое публикует Fox News.

Трамп реагирует после публикации тревожного видео, на котором запечатлены последние минуты Ирины Заруцкой. 23-летняя украинская беженка была зарезана в легком метро в США pic.twitter.com/l9UMTCi0KR

"Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра", - сказал президент.

"Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?", - ответил американский президент. Репортер уточнил, что видео появилось в публичном доступе лишь недавно, хотя само преступление произошло еще в августе.

Во время короткого общения с журналистами Трампа спросили о видео убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.

Что известно об убийстве украинки

В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, 22 августа была убита 23-летняя Ирина Заруцкая, гражданка Украины, которая выехала в США после российского вторжения, спасаясь от войны.

Трагедия произошла на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе South End. По данным камер наблюдения, опубликованным 5 сентября, нападавший достал нож и трижды ударил Заруцкую в шею, пока она слушала музыку в наушниках. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Подозреваемым в убийстве является 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный с многолетней криминальной историей.

Согласно судебным протоколам, он несколько раз арестовывался за тяжкую кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, отбывал пять лет заключения за ограбление с обвинением в применении смертельного оружия.

Также имел незакрытые обвинения за нецелевое использование системы 911. Накануне суд даже ставил под сомнение его психическую способность предстать перед судом.

Брауна задержали после оказания медицинской помощи, ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Мотивы преступления пока неизвестны, расследование продолжается.

Подробнее об обстоятельствах трагедии и личности подозреваемого, - читайте в материале РБК-Украина.