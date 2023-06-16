Ужасная ирония. В США отреагировали на обстрел Киева во время визита африканских лидеров

Он отметил, что представители стран Африки приехали продвигать мирное предложение, поэтому действия РФ являются "ужасающей иронией".

"Я бы отметил ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу посыпалось еще больше российских ракет", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают мирные инициативы других стран, но только те, которые преследуют цель установления крепкого мира.

"Но, как и в случае со многими странами, мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, который разжигает Россия", - отметил Блинкен.

Ракетная атака во время визита лидеров стран Африки в Киев

Сегодня во время визита делегации из Африки РФ атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе. Сообщалось, что лидерам стран Африки пришлось спуститься в укрытие, однако потом у президента ЮАР сказали, что такого не было.

В Воздушных силах сообщили, что во время атаки ПВО уничтожило 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два БПЛА.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такими действиями РФ показывает только то, что хочет войны, а не мира.

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