Ракетный удар по Киеву. У президента ЮАР сказали, что "не слышали сирен и взрывов"

Находившиеся с визитом в Киеве африканские лидеры якобы не слышали сигнала воздушной тревоги и взрывов в городе во время очередной атаки россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера президента ЮАР Винсента Магвен.

По его словам, делегация проводила свой визит по плану. При этом он заявил, что все, что пережила африканская делегация, казалось им абсолютно нормальным.

"И взрывов мы не слышали. Вместо этого мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным", - написал он.

Больше об отношениях Украины и Африки читайте в материале РБК-Украина - "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить".

Россия устроила ракетную атаку во время визита лидеров стран Африки в Киев

Напомним, что сегодня во время масштабной воздушной тревоги россияне массированно обстреляли Киевскую область . Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА.

Предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева было уничтожено 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два БПЛА.

В МИДе уже отреагировали на очередной террор россиян. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал его четким сигналом для Африки, что Россия не хочет мира, а только большей войны. При этом находившиеся с визитом в украинской столице африканские лидеры были вынуждены временно скрыться в бомбоубежище в одной из гостиниц города.

Эти слова важные тем, что сегодня лидеры стран Африки приехали в Киев продвигать свою "мирную инициативу". Среди предложений, как узнали в СМИ, Африка может выдвинуть отвод российских войск. Но при этом ослабление санкций Запада против РФ и приостановление выполнения ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом.

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