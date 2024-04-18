Кошмар российского флота. Как работает украинский дрон-камикадзе Magura V5

Еще в ноябре 2022 года Владимир Зеленский объявил о том, что Украина планирует создать морской флот дронов. Уже в июле 2023 в Турции на выставке "International Defence Industry Fair" впервые презентовали украинский дрон-камикадзе Magura V5. Тогда же о дроне рассказали в репортаже CNN, что стало первым публичным "появлением" Magura V5.

Украинский морской дрон, по словам разработчика "СпецТехноЭкспорт" – многоцелевой. Он может выполнять разведку, наблюдение, патрулирование, охрану морского флота, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, а также боевые миссии. Magura V5 – маневренный дрон и может передвигаться скрытно благодаря гидродинамическому корпусу.

Аналитики Defense Express отмечают, что, судя по всему, для запуска дрона-камикадзе не нужны специально оборудованные площадки. Это же самое продемонстрировали военные 13 апреля, запустив дрон просто с берега. Среди основных характеристик отмечают длину – 5,5 метра, полный вес – тысяча кн, полезную нагрузку (очевидно речь идет о взрывчатке) – 300 кг, дальность хода – до 800 км, максимальную скорость – 78 км в час.

Дрон Magura V5 активно используют для уничтожения российского флота. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что с помощью дрона-камикадзе уничтожены или повреждены разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Во время презентации и запуска дрона 13 апреля министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что Украина – уникальная страна, которая, не имея своего масштабного флота, все равно уничтожает суда противника.

"Это хороший пример того, как Украина своим инновационным подходом решила проблему, которая точно станет одной из важных историй. Когда мы, не имея своего флота, весь российский черноморский флот сначала выгнали из Крыма, а потом стали отправлять его на дно, где ему и место", – отметил Камышин.