Кошмар российского флота. Как работает украинский дрон-камикадзе Magura V5

На прошлой неделе в Украине впервые показали морской дрон-камикадзе Magura V5 украинского производства. С его помощью Силы обороны эффективно уничтожают российский флот в Черном море.
Подробнее о том, что из себя представляет надводный дрон украинского производства, – в материале РБК-Украина.
Еще в ноябре 2022 года Владимир Зеленский объявил о том, что Украина планирует создать морской флот дронов. Уже в июле 2023 в Турции на выставке "International Defence Industry Fair" впервые презентовали украинский дрон-камикадзе Magura V5. Тогда же о дроне рассказали в репортаже CNN, что стало первым публичным "появлением" Magura V5.
Украинский морской дрон, по словам разработчика "СпецТехноЭкспорт" – многоцелевой. Он может выполнять разведку, наблюдение, патрулирование, охрану морского флота, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, а также боевые миссии. Magura V5 – маневренный дрон и может передвигаться скрытно благодаря гидродинамическому корпусу.
Дрон Magura V5 активно используют для уничтожения российского флота. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что с помощью дрона-камикадзе уничтожены или повреждены разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".
Во время презентации и запуска дрона 13 апреля министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что Украина – уникальная страна, которая, не имея своего масштабного флота, все равно уничтожает суда противника.
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