Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейские получили тюремный срок

По ее словам, 29-летний экс-оперуполномоченный Сергей Сулима и 39-летний экс-начальник сектора уголовной полиции Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузив получили по 11 лет тюрьмы.

При этом Неля Погребицкая, которая является потерпевшей, получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 миллион 296 тысяч гривен.

Тюремных срок для Сулимы и Кузива подтвердили и в Офисе генпрокурора. Там отметили, что прокуроры в суде доказали причастность подозреваемых к пыткам и незаконном удержании людей.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, в мае 2020 года в отделение полиции вызвали Погребицкую как свидетеля кражи. Правоохранители пытали ее, а после несколько раз изнасиловали.

Позже проверка внутренней безопасности полиции подтвердила, что Сергей Сулима и Николай Кузив причастны к преступлению. При этом выяснилось, что в пытках подозревают еще двух сотрудников Кагарлыкского отделения полиции.