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Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейские получили тюремный срок

Фото: потерпевшая Неля Погребицкая (кадр видео)
Автор: Иван Носальский

Двух бывших полицейских, которые в 2020 году изнасиловали женщину в участке в Кагарлыке, приговорили к тюремному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката потерпевшей Елену Сотник в Facebook.

По ее словам, 29-летний экс-оперуполномоченный Сергей Сулима и 39-летний экс-начальник сектора уголовной полиции Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузив получили по 11 лет тюрьмы.

При этом Неля Погребицкая, которая является потерпевшей, получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 миллион 296 тысяч гривен.

Тюремных срок для Сулимы и Кузива подтвердили и в Офисе генпрокурора. Там отметили, что прокуроры в суде доказали причастность подозреваемых к пыткам и незаконном удержании людей.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, в мае 2020 года в отделение полиции вызвали Погребицкую как свидетеля кражи. Правоохранители пытали ее, а после несколько раз изнасиловали.

Позже проверка внутренней безопасности полиции подтвердила, что Сергей Сулима и Николай Кузив причастны к преступлению. При этом выяснилось, что в пытках подозревают еще двух сотрудников Кагарлыкского отделения полиции.

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