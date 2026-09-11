Сгорели товары Buromax, Zibi и Bic: РФ уничтожила склады известного поставщика канцелярии

Огонь уничтожил продукцию украинских брендов Buromax, Zibi и Buroclean. Кроме того, сгорели товары мировых брендов Bic, Maped, Fellowes, Uni и многих других, официальным дистрибьютором которых является компания.

Уничтоженные складские запасы и логистическая инфраструктура предназначены для обеспечения украинских офисов, производств, школ, детских садов и семей.

Несмотря на масштабные потери, предприятие продолжает свою деятельность. Компания аккумулирует ассортимент, находящийся в пути и на производствах, возобновляет операционные процессы и работает над стабилизацией поставок.

Учредители предприятия Вадим Зибров и Оксана Филонова отметили, что намерены возобновить бизнес.

"Больно. Не воспринимает ни ум, ни сердце. Уничтожено то, что мы вместе с командой создавали в течение десятилетий. Но мы не сдаемся! Устоим! Восстановимся!" - заявили они.

Благодаря предварительной отгрузке часть товаров Buromax и Zibi остается доступной в торговых сетях и интернет-магазинах партнеров. При этом официальные сайты buromax.ua и zibi.ua временно приостановили работу.

Что известно об "Импорт-Офисе Украины"

Предприятие работает на рынке с 1994 года и является одним из ведущих поставщиков канцтоваров, товаров для творчества и офисных принадлежностей в Украине.

В портфеле компании насчитывается более 12000 наименований продукции. Предприятие имеет собственные склады и автопарк, сотрудничает с более чем 1500 оптовыми клиентами, а его штат составляет более 300 работников.