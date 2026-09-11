RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Сгорели товары Buromax, Zibi и Bic: РФ уничтожила склады известного поставщика канцелярии

18:54 11.09.2026 Пт
2 мин
Часть товаров остается доступной благодаря заблаговременной отгрузке
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: ликвидация последствий российского обстрела (ГСЧС)

В результате российской атаки 11 сентября полностью уничтожены помещения, логистическая инфраструктура и товарные запасы компании "Импорт-Офис Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

Огонь уничтожил продукцию украинских брендов Buromax, Zibi и Buroclean. Кроме того, сгорели товары мировых брендов Bic, Maped, Fellowes, Uni и многих других, официальным дистрибьютором которых является компания.

Уничтоженные складские запасы и логистическая инфраструктура предназначены для обеспечения украинских офисов, производств, школ, детских садов и семей.

Несмотря на масштабные потери, предприятие продолжает свою деятельность. Компания аккумулирует ассортимент, находящийся в пути и на производствах, возобновляет операционные процессы и работает над стабилизацией поставок.

Учредители предприятия Вадим Зибров и Оксана Филонова отметили, что намерены возобновить бизнес.

"Больно. Не воспринимает ни ум, ни сердце. Уничтожено то, что мы вместе с командой создавали в течение десятилетий. Но мы не сдаемся! Устоим! Восстановимся!" - заявили они.

Благодаря предварительной отгрузке часть товаров Buromax и Zibi остается доступной в торговых сетях и интернет-магазинах партнеров. При этом официальные сайты buromax.ua и zibi.ua временно приостановили работу.

Что известно об "Импорт-Офисе Украины"

Предприятие работает на рынке с 1994 года и является одним из ведущих поставщиков канцтоваров, товаров для творчества и офисных принадлежностей в Украине.

В портфеле компании насчитывается более 12000 наименований продукции. Предприятие имеет собственные склады и автопарк, сотрудничает с более чем 1500 оптовыми клиентами, а его штат составляет более 300 работников.

Напомним, сегодня в Днепре в результате очередной вражеской атаки был поврежден склад сети VARUS, который весной уже пострадал от обстрела.

Отметим, регулярные удары оккупантов по украинским продовольственным складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве. В частности, повреждены логистические центры и склады ведущих ритейлеров, включая Novus, ATB, Silpo и Fora.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в Украине