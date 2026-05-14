Без согласия второго родителя: правительство упростило регистрацию места жительства детей военных

Что изменилось

Кабинет министров обновил правила регистрации и снятия с места жительства, адаптировав их к условиям войны и потребностям семей защитников.

Теперь для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка не требуется согласие второго родителя, если он:

имеет статус пропавшего без вести;

находится в плену.

В таком случае ребенка будут регистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление на получение услуги.

Зачем изменили правила

В Минцифры объяснили, что решение приняли для уменьшения бюрократии и поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

В министерстве отметили, что государство должно упрощать доступ к услугам, а не создавать дополнительные трудности для семей военных, пленных и пропавших без вести