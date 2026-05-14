Без согласия второго родителя: правительство упростило регистрацию места жительства детей военных

Правительство упростило процедуру регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести. Отныне в таких случаях не нужно получать согласие второго родителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Главное:
Кабинет министров обновил правила регистрации и снятия с места жительства, адаптировав их к условиям войны и потребностям семей защитников.
Теперь для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка не требуется согласие второго родителя, если он:
В таком случае ребенка будут регистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление на получение услуги.
В Минцифры объяснили, что решение приняли для уменьшения бюрократии и поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.
В министерстве отметили, что государство должно упрощать доступ к услугам, а не создавать дополнительные трудности для семей военных, пленных и пропавших без вести
Напомним, в Украине без регистрации места жительства можно проживать не более 30 дней, однако наказание за нарушение является минимальным. За первое нарушение предусмотрено лишь предупреждение, а за повторное в течение года - штраф от 17 до 51 гривны.
