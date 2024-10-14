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Вспомнили войну в Украине: в Грузии нашли виновного в ухудшении отношений с ЕС и США

Понедельник 14 октября 2024 20:03
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Вспомнили войну в Украине: в Грузии нашли виновного в ухудшении отношений с ЕС и США Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что отношения его страны с Евросоюзом и США будут "перезагружены". Это произойдет после того, как закончится война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SovaNews.

По мнению Кобахидзе, США и ЕС сделают шаги по обновлению отношений с Тбилиси сразу после окончания войны в Украине.

"Для нас важно одно - как только закончится война в Украине - а мы думаем, что это произойдет в следующем году - отношения как с ЕС, так и с США будут перезагружены. Соответственно, никто не вспомнит о таких несправедливых резолюциях. Отношения Грузия-ЕС и Грузия-США должны быть обязательно перезагружены. Я думаю, что, как только закончится война в Украине, мы сразу увидим шаги, предпринятые структурами ЕС, а также США", - заявил он.

Премьер-министр Грузии считает также, что вопрос внедрения санкций в отношении его страны пока не актуален.

Он уверен, что отношения Грузии с США и ЕС испортились из-за войны в Украине и именно она является главной причиной, "по которой определенные силы имеют разные интересы по отношению к Грузии".

"Только что закончится война в Украине, в результате мы получим совсем другую ситуацию. Поэтому на такие временные события, как резолюция Европарламента, я не стал бы обращать внимания. Наша главная и стратегическая задача - перезапустить отношения, и это обязательно произойдет в следующем году" , - добавил Кобахидзе.

Политическая ситуация в Грузии

Ранее парламент Грузии одобрил закон о прозрачности иностранного влияния, похожий на действующий в России. Он обязывает грузинские организации, получающие финансирование из-за границы, регистрироваться как "иностранные агенты".

Этим решением грузинские власти ухудшили отношения с Западом. В частности, был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США ввели санкции против нескольких грузинских чиновников.

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