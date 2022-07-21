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"Зернові коридори" дозволять Росії експортувати добрива й продовольство, - МЗС Туреччини

Фото: Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Відкриття "зернових коридорів" можуть дозволити Росії продовжити експорт добрива й продовольства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

"Наші контакти тривають і після зустрічі в Стамбулі. Сподіваємося, найближчими днями повідомимо хороші новини. Ми співпрацюємо з обома сторонами та ООН у цьому напрямку. Сподіваюся, ми отримаємо результат і вирішимо ще одну проблему”, - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За словами міністра, відкриття "коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику й олії з України, а й експорт продовольства й добрив Росії. Ппопри те, що російські продукти не входять до санкційного списку, наразі існують санкції проти суден, які перевозять їх.

"Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива. Для здійснення цих платежів має працювати банківська система”, - додав Чавушоглу.

Також Чавушоглу зауважив, що над цим питанням також працюють США й ЄС.

Нагадаємо, 13 липня у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України. Через деякий час глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

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