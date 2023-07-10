Зерновую сделку продлят после переговоров Путина и Эрдогана, - РосСМИ

Ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров, агентство сообщило, что "по состоянию на сегодня, оптимизма нет" в отношении продления сделки. Эту позицию, Москва неоднократно подтверждала в последние недели.

"Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период - не исключение", - цитирует РИА источник.

По его словам, "сегодня это остается единственной надеждой".

Зерновая сделка

В субботу Эрдоган заявил, что настаивает на том, чтобы Россия продлила зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля, как минимум на три месяца, и объявил о визите Путина в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир заинтересован в том, чтобы действовал зерновой коридор. И важно, чтобы жизнь зернового коридора не зависела от настроения, с которым проснулся президент РФ.

В Кремле заявили, что на выходных телефонных звонков не было запланировано и что нет никакой уверенности в том, что состоится встреча двух лидеров.

Анкара разозлила Москву своим решением от 8 июля отпустить в Киев пятерых задержанных украинских командиров подразделения "Азов", которое в течение нескольких недель защищало "Азовсталь" в Мариуполе. Кремль заявил, что Анкара нарушила договоренности.

Зерновая сделка, заключенная между Россией и Украиной при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле 2022 года, была направлена на предотвращение глобального продовольственного кризиса, позволяя безопасно экспортировать украинское зерно из портов Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из зерновой сделки в июле.