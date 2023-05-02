От реализации "зерновой сделки" выигрывает весь мир, - Госдеп США

От полноценной работы "зернового соглашения", которое позволяет экспорт украинского зерна и другого продовольствия через Черное море, выигрывает весь мир.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Весь мир выиграл от того, что Украина получила возможность доставлять продовольствие туда, где оно в первую очередь необходимо", - заявил представитель Госдепартамента США.

По словам Патела, соглашение позволило принять меры, чтобы зерно и продовольствие не превращались в оружие, и важные пищевые продукты могли поступать в нуждающиеся в них страны.

"И это еще один механизм, с помощью которого мы предотвратили превращение Россией продовольствия в оружие ", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.