"Зерновий коридор". До порту "Чорноморськ" прибуло ще одне судно під завантаження

До порту "Чорноморськ" в Одеській області сьогодні, 10 серпня, зайшло друге судно під завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України .

Нагадаємо, за дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Вони експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.

6 серпня у порт "Чорноморськ" вперше зайшло судно під завантаження.

Окрім того, Спільний координаційний центр узгодив вихід двох суден з Чорноморська 9 серпня. Вони зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства.

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