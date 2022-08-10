"Зерновий коридор". До порту "Чорноморськ" прибуло ще одне судно під завантаження
До порту "Чорноморськ" в Одеській області сьогодні, 10 серпня, зайшло друге судно під завантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.
Зазначається, що балкер OSPREY S транспортуватиме 30 тис. тонн української кукурудзи.
Нагадаємо, за дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Вони експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.
6 серпня у порт "Чорноморськ" вперше зайшло судно під завантаження.
Окрім того, Спільний координаційний центр узгодив вихід двох суден з Чорноморська 9 серпня. Вони зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства.
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