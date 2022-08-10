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"Зерновий коридор". До порту "Чорноморськ" прибуло ще одне судно під завантаження

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Одеська область, Середа 10 серпня 2022 19:01
"Зерновий коридор". До порту "Чорноморськ" прибуло ще одне судно під завантаження Фото: до порту "Чорноморськ" прибуло ще одне судно під завантаження (t.me/miUkraune)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До порту "Чорноморськ" в Одеській області сьогодні, 10 серпня, зайшло друге судно під завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що балкер OSPREY S транспортуватиме 30 тис. тонн української кукурудзи.

Нагадаємо, за дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Вони експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.

6 серпня у порт "Чорноморськ" вперше зайшло судно під завантаження.

Окрім того, Спільний координаційний центр узгодив вихід двох суден з Чорноморська 9 серпня. Вони зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства.

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