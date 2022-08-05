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Вперше з початку війни в Чорноморськ зайде судно для завантаження

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 18:11
Вперше з початку війни в Чорноморськ зайде судно для завантаження Фото: вперше з початку війни в Чорноморськ зайде судно для завантаження (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Завтра, 6 серпня, очікується прибуття в порт "Чорноморськ" першого судна під завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, судно FULMAR S - це перше з моменту повномасштабного вторгнення Росії судно, яке заходить в український порт під завантаження. Гаранти домовленостей - Туреччини та ООН - підтвердили можливість заходу судна в порт Чорноморська.

"Плануємо оперативне завантаження судно та відправлення його в порт призначення. Разом з тим, ми готові забезпечувати здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць", - наголосив Кубраков

За його словами, на сьогодні ще 13 суден чекають на відправлення з українських портів.

"Розраховуємо, що за допомогою гарантів Ініціативи найближчим часом зможемо експортувати 3 та більше мільйонів тонн агропродукції з портів "Одеса", "Чорноморськ", "Південний" на місяць", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, з портів Одеси сьогодні, 5 серпня, вранці вирушив перший караван суден з українським зерном.

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