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"Зерновий коридор" дав результати, проте вирішено далеко не все, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Морський коридор, створений для вивезення українського зерна, почав приносити свої результати, однак для України проблеми залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню L’Express.

Він зазначив, що "зерновий коридор" дає "ковток надії нашому експорту".

"Десятки суден вже покинули порти, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб прискорити цей процес", - підкреслив президент.

Разом з тим він зазначив, що "вирішено далеко не все".

"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський.

Як повідомлялося, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші постачання українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами "Калібр" по порту Одеси.

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Володимир Зеленський