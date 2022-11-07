Турция предложит продлить "зерновое соглашение" еще на один год, - Минобороны

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Hürriyet .

"Мы сказали, что конфликт отделен от гуманитарных условий. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на 1 год", - заявил министр.

В своем заявлении Акар сообщил о том, что Украина якобы предоставила письменную гарантию России через Турцию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 октября Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью БПЛА", однако уже 2 ноября глава Кремля Владимир Путин заявил о возобновлении участия.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, риски повторной приостановки экспорта продовольствия из Украины "зерновым коридором" и дальше сохраняются.

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