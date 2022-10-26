Зерновой коридор. В Украине создали электронную очередь для судов
Для судов, идущих в украинские порты в рамках "зернового коридора", ввели электронную очередь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Администрации морских портов Украины.
С помощью очереди будет определен алгоритм недельного планирования обработки судов. Подобная очередь ранее была введена в Дунайских портах.
"Однако, в отличие от Сулинского канала, где электронная очередь не меняется, здесь допустимы изменения, связанные с техническими нюансами, такими как неготовность судна к осмотру и т.д. Однако по каждому такому случаю в электронной очереди напротив судна будут указаны объективные причины такой перестановки", - объяснил руководитель АМПУ Алексей Востриков.
Электронная очередь действует с 26 октября, а информацию о ней можно найти на официальном сайте АМПУ.
Напомним, что ранее стало известно, что Россия срывает зерновое соглашение, создав очередь с кораблей, которые не могут попасть в украинские порты.
По состоянию на 24 октября в очереди на инспекцию "зерновым коридором" стоит уже 113 судов.
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