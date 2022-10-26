Зерновий коридор. В Україні створили електронну чергу для суден

Для суден, які йдуть в українські порти в рамках "зернового коридору", запровадили електронну чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адміністрації морських портів України.

За допомогою черги буде визначено алгоритм тижневого планування обробки суден. Подібна черга раніше була впроваджена у Дунайських портах.

"Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов'язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об'єктивні причини такої перестановки", - пояснив керівник АМПУ Олексій Востріков.

Електронна черга діє з 26 жовтня, а інформацію про неї можна на офіційному сайті АМПУ.