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Зерновий коридор. В Україні створили електронну чергу для суден

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Одеса, Середа 26 жовтня 2022 15:17
Зерновий коридор. В Україні створили електронну чергу для суден Фото: в Україні створили е-чергу для суден, що йдуть "зерновим коридором" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Для суден, які йдуть в українські порти в рамках "зернового коридору", запровадили електронну чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адміністрації морських портів України.

За допомогою черги буде визначено алгоритм тижневого планування обробки суден. Подібна черга раніше була впроваджена у Дунайських портах.

"Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов'язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об'єктивні причини такої перестановки", - пояснив керівник АМПУ Олексій Востріков.

Електронна черга діє з 26 жовтня, а інформацію про неї можна на офіційному сайті АМПУ.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Росія зриває зернову угоду, створивши чергу з кораблів, які не можуть потрапити до українських портів.

Станом на 24 жовтня у черзі на інспекцію "зерновим коридором" стоїть уже 113 суден.

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порт АМПУ
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