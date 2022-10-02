"Зерновой коридор": сегодня из портов Украины вышли 5 судов

При этом сегодня в порт "Черноморск" прибыло под загрузку судно NEW ISLAND, уже пятое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. После загрузки пшеницей оно отправится в Сомали.

"Сегодня в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли пять судов. На их борту 114,7 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы", - говорится в сообщении.

В частности, среди них балкер ARGO 1, который перевозит 31 тысячу тонн кукурузы в Египет, и балкер DOGA K с 10 тысячами тонн пшеницы для Туниса.

Фото: сегодня из портов Украины вышли 5 судов (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Всего из портов Украины вышли уже 257 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Добавим, ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский рассказал, продолжат ли зерновое соглашение.

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