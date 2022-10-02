RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зерновой коридор": сегодня из портов Украины вышли 5 судов

Фото: 2 октября из портов Украины вышли 5 судов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В рамках "зернового коридора" из портов Украины сегодня, 2 октября, вышли еще пять судов. Они перевозят агропродукцию для стран Африки и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры.

При этом сегодня в порт "Черноморск" прибыло под загрузку судно NEW ISLAND, уже пятое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. После загрузки пшеницей оно отправится в Сомали.

"Сегодня в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли пять судов. На их борту 114,7 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы", - говорится в сообщении.

В частности, среди них балкер ARGO 1, который перевозит 31 тысячу тонн кукурузы в Египет, и балкер DOGA K с 10 тысячами тонн пшеницы для Туниса.

Фото: сегодня из портов Украины вышли 5 судов (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Всего из портов Украины вышли уже 257 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Добавим, ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский рассказал, продолжат ли зерновое соглашение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаМИУ