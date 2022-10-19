"Зерновой коридор": еще шесть судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы

Сегодня, 19 октября, из одесских портов вышли еще шесть судов с 86,7 тысяч тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Сообщается, что из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска - ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта "Южный" - балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.
Шесть судов перевезут 86,7 тысячи тонн агропродукции для стран Азии и Европы.
С момента выхода первого судна с продовольствием, 1 августа, было экспортировано 7,9 млн тонн продовольствия.
Всего из украинских портов вышли 360 судов с украинской агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, Турция предлагает продлить "зерновую инициативу" на более длительный срок - 6 месяцев или год.
Отметим, что "зерновой коридор" для экспорта украинского продовольствия начал работу в августе. Теперь стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.
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