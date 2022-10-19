"Зерновой коридор": еще шесть судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы

Сообщается, что из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска - ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта "Южный" - балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.

Шесть судов перевезут 86,7 тысячи тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

С момента выхода первого судна с продовольствием, 1 августа, было экспортировано 7,9 млн тонн продовольствия.

Всего из украинских портов вышли 360 судов с украинской агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.