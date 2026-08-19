Зерновой экспорт РФ под ударом: за два дня дроны атаковали пять судов в Черном море

По информации источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, вблизи российских черноморских портов Новороссийск и Туапсе атаковали не менее пяти зерновых судов. Четверо из них подбили утром во вторник, еще одно – в понедельник.

Это первое подтверждение того, что под обстрелы попали именно зерновые суда, обслуживающие пострадавшие российские порты.

Москва пыталась приуменьшить масштабы ущерба, тогда как все больше судовладельцев опасаются рисков захода в ее порты на фоне усиления украинских стачек.

Какие суда пострадали

Российский балкер "Виктория V", способный перевозить 7000 тонн зерна, атаковали в Новороссийске, где он должен был загрузить пшеницу. Судно "Феха" под флагом Маршалловых Островов атаковали после выхода из того же порта с грузом пшеницы - оно смогло продолжить рейс.

Судно "Элина Б" под мальтийским флагом потерпело удар дронов после загрузки около 56 тысяч тонн пшеницы в Новороссийске и сейчас направляется в Босфор. Балкер "Несибе" под флагом Сан-Марино атаковали дронами в порту Туапсе, где он должен был загрузить около 20 тысяч тонн пшеницы.

Пятое судно - "Анна С" под либерийским флагом - направлялось в Новороссийск по ячмень, когда из-за удара беспилотника на борту произошел пожар. Из-за этого судно не смогло продлить рейс.

По информации Bloomberg, Россия и Украина усилили удары по торговым судам и портам в Черном море, что вызывает обеспокоенность мировыми поставками зерна.

На эти две страны приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, а атаки происходят в разгар уборки.

С 10 июля атаки дронов полностью остановили поставки из российских портов Азовского моря, на которые приходится четверть зернового экспорта страны. На прошлой неделе три терминала в глубоководном порту Новороссийска объявили о приостановлении работы после одной из самых тяжелых атак с начала войны.