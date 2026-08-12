Летели 4 типа ракет. Зеленский раскрыл уникальность операции в Новороссийске

Украина ночью применила "дальнобойные санкции" против Новороссийска. Во время операции впервые слаженно сработало большое количество разных украинских средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства раскрыл детали доклада о результатах успешной операции по Новороссийску, в ходе которой было комбинированное применение "дальнобойных санкций" украинским оружием.

"Впервые в одной операции слаженно сработали "Паляница", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай", - отметил президент.

Зеленский отметил поражение находившихся в бухте Новороссийска кораблей российского флота. В частности, он подтвердил "прилеты" по фрегатам "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большому десантному кораблю, корвету и другим судам.

Кроме того, были поражены и другие объекты страны-агрессора, работавшие на финансирование войны.

"Совершенно справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что вместе с министром обороны, главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями СБУ уже определили приоритеты на ближайшее время.