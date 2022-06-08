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Україна готується до збору врожаю: Шмигаль розповів, як планують вирішити основні проблеми

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Україна, Середа 08 червня 2022 09:37
Україна готується до збору врожаю: Шмигаль розповів, як планують вирішити основні проблеми Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні починається підготовка до збору урожаю в умовах війни. Серед основних проблем: необхідність вивозу зерна та олійних минулого року, вирішення проблем зі зберіганням нового урожаю та забезпечення пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ", - написав він.

Шмигаль повідомив, що зараз починається підготовка до збору врожаю, та назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:

  • Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.
  • Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.
  • Третє, забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, сівба ярих зернових та зернобобових в Україні завершена на 75% від показників минулого року. Сівбу ярих культур проводили 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

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