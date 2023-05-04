Зерновая сделка. Встречу замминистров перенесли, завтра пройдут технические переговоры

"Встреча на техническом уровне состоится вместо встречи заместителей министров, которую мы планируем провести завтра. Перед встречей заместителей министров возникла необходимость проведения встречи с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится завтра", - заявил Акар.

Он отметил, что встреча будет включать обсуждение вопроса поставки зерна и эвакуации некоторых турецких судов, находящихся в этом районе.

"С одной стороны, ведутся переговоры о поставках зерна, а с другой стороны, там остаются корабли под турецким флагом. Эвакуация этих кораблей также будет поставлена на повестку дня. Работая над всем этим вместе, мы разработаем повестку дня, и эту повестку дня обсудят заместители министров, после чего будет принято решение", - добавил министр.

Украинская сторона обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

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