"Зерновая сделка" без России: Зеленский ждет четкий план и не исключает конвоев

Глава государства напомнил, что у Украины были договоренности с Турцией и ООН в рамках "зерновой сделки" и они продолжают действовать. Но на практике экспорту препятствует выход России из Черноморской инициативы.

"Реакция ООН не позитивна на это. С Турцией мы работаем над этим на разных уровнях. У меня будет информация в ближайшее время, как мы видим продолжение работы действующего коридора", - добавил Зеленский.

По его словам, зная Россию, "зерновой коридор" не будет находится в безопасности, если ООН не начнет очень "четко и твердо" работать на уровне генерального секретаря Антониу Гутерриша - от него нужны не только заявления, но и действия. Но пока Украина этого не видит.

Также президент добавил, что он может обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия и способы обеспечить безопасность в этом коридоре.

"Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их следует обсуждать не только с Турцией, но и другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что сами компании, которые арендуют корабли, и трейдеры высказывают готовность идти на риски, чтобы экспортировать продовольствие по Черному морю.

"Я жду от Министерства инфраструктуры и наших военных четкий план, если это делать, как это может быть. Здесь требуется и международная поддержка. Мы должны все продумать и решить - делаем мы это или не делаем", - резюмировал глава государства.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько месяцев Россия блокировала работу "зерновой сделки", которая позволяет экспортировать украинское продовольствие по Черному морю в условиях полномасштабной войны.

Уже на этой неделе страна-агрессор официально заявила, что приостанавливает участие в договоренностях якобы из-за "невыполнения" ее условий.

В ответ на это президент Владимир Зеленский официально предложил Турции и ООН продолжать украинский экспорт по Черному морю, даже несмотря на решение РФ.