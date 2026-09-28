"Зерно жизни": в Белой Церкви открыли уникальный Фонтан Сковороды от Фонда Дениса Парамонова

Четырехметровый Фонтан Сковороды из 20-тонного блока бразильского гранита и бронзы торжественно открыли в Белой Церкви 26 сентября. Прототип арт объекта - рисунок самого мыслителя. Скульптуру изготовил и подарил обществу Благотворительный фонд Дениса Парамонова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Фонда.

Скульптуру создавали пять лет

На открытии Фонтана Сковороды присутствовали заместитель главы Киевской областной военной администрации Жанна Осипенко, исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб, меценат Денис Парамонов, философ и богослов Александр Филоненко и представитель Союза историков Белой Церкви Евгений Чернецкий.

Идея создания композиции принадлежит основателю Благотворительного фонда Денису Парамонову. Проект задумывали к 300-летию со дня рождения Сковороды в 2022 году, однако из-за полномасштабного вторжения его реализацию отсрочили.

"История этого фонтана началась в 2021 году. Тогда мы обратились к скульптору, Заслуженному скульптору Украины, Михаилу Реве. Два года мы проектировали фонтан, еще года два мы его изготовляли в Днепре", - рассказал Парамонов.

В Белой Церкви появился Фонтан Сковороды (фото: фонд Дениса Парамонова)

По словам мецената, на проект ушло пять лет совместной работы благотворительного фонда, скульптора, мастеров и городской громады.

"Творчество Григория Сковороды давно нашло отклик в моем сердце. Именно поэтому я систематически и стабильно поддерживаю ряд инициатив, связанных с именем этого выдающегося украинского философа", - отметил он.

"Зерно жизни" стало центральным элементом композиции

Центральный элемент Фонтана Сковороды - "зерно жизни". Он символизирует философскую идею Сковороды об источнике, из которого благодать одинаково доступна каждому независимо от размера "сосуда", то есть человека, который ее принимает.

Конструкция имеет нетипичное инженерное решение. Средняя часть "зерна" весит 7,5 тонны, а вся масса удерживается на одной точке, что является уникальным решением, которое требовало нестандартных подходов к выполнению.

Для обработки гранитных элементов использовали специальный алмазный канат - вырезание зерна и основания длилось около 30 часов непрерывно.

Автор работы - заслуженный художник Украины, скульптор Михаил Рева.

Заместитель председателя Киевской ОВ Жанна Осипенко отметила, что фонтан может стать украшением Белой Церкви и местом, куда будут приходить дети и родители.

"Чрезвычайно приятно, что в военное время, в столь трудные времена, находятся люди, которые олицетворяют то, что будет наполнять, что будет притягивать к себе", - подчеркнула Осипенко.

Она также поблагодарила Дениса Парамонова за поддержку образовательных, культурных и медицинских инициатив и реализацию художественных проектов.

"Ведь людям нужно видеть красоту, людям нужно иметь положительные эмоции в эти трудные времена", - заявила заместитель председателя Киевской областной военной администрации.

Исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб заявил, что композиция должна стать местом отдыха и общения жителей города.

"Я считаю, что этот фонтан действительно станет местом, в котором, в первую очередь, будут собираться наши дети. Это место станет тем источником перезагрузки для каждого", - сказал он, выразив благодарность Денису Парамонову и надежду, что это не последний проект в громаде.

Философ Александр Филоненко назвал символическим то, что композиция в форме зернышка появилась именно в Белой Церкви.

"Сейчас все украинские города ищут своего будущего. Это нелегкая задача, потому что мы знаем, что все города не будут такими, какими они были перед войной. И поэтому очень важно, что символ новой Украины как зернышко "сажается" именно в Белой Церкви. И очень важно также, что четыре сосуда фонтана это мы с вами. И качество нашей жизни зависит от того, что нас наполняет", - отметил философ.

По его словам, четыре сосуда фонтана символизируют мышление, искусство, веру и свободу.

"Если город сильный, то в нем обязательно есть люди воли, мышления, искусства, чувства и веры", - подчеркнул Филоненко.

Открытие Фонтана Сковороды в Белой Церкви (фото: фонд Дениса Парамонова)

Проект "Культурный_код"

Создание Фонтана Сковороды стало частью проекта "Культурный_код" Благотворительного фонда Дениса Парамонова. Фонд передал композицию громаде, планируя сделать ее частью публичного пространства Белой Церкви и местом, связанным с культурным и философским наследием Сковороды.

Посмотреть скульптурную композицию "Фонтан Сковороды" можно в отреконструированном сквере в микрорайоне "Песчаный".

Благоустройство территории было реализовано также при участии Благотворительного фонда Дениса Парамонова и его партнера - "Киевского мясокомбината".

Деятельность Фонда Дениса Парамонова

Благотворительный фонд Дениса Парамонова был основан 30 июля 2020 года. С этого времени Фондом реализовано более 100 проектов и программ в историко-культурной, научно-образовательной, медицинско-оздоровительной, правозащитной, социальной, духовной, физкультурно-спортивной сферах.

В рамках программы ЗДОРОВЫЕ Фонд обеспечил дорогостоящим медицинским оборудованием более 800 больниц.