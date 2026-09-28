"Зерно життя": у Білій Церкві відкрили унікальний Фонтан Сковороди від Фонду Дениса Парамонова

Чотириметровий Фонтан Сковороди з 20-тонного блоку бразильського граніту та бронзи урочисто відкрили у Білій Церкві 26 вересня. Прототип арт об’єкта - малюнок самого мислителя. Скульптуру виготовив і подарував громаді Благодійний фонд Дениса Парамонова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Фонду.

Скульптуру створювали п'ять років

На відкритті Фонтану Сковороди були присутні заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко, виконувач обов’язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб, меценат Денис Парамонов, філософ і богослов Олександр Філоненко та представник Спілки істориків Білої Церкви Євген Чернецький.

Ідея створення композиції належить засновнику Благодійного фонду Денису Парамонову. Проєкт задумували до 300-річчя від дня народження Сковороди у 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення його реалізацію відтермінували.

"Історія цього фонтану розпочалася у 2021 році. Тоді ми звернулися до скульптора, Заслуженого скульптора України, Михайла Реви. Два роки ми проєктували фонтан, ще роки два ми його виготовляли в Дніпрі", - розповів Парамонов.

У Білій Церкві з'явився Фонтан Сковороди (фото: фонд Дениса Парамонова)

За словами мецената, загалом на проєкт пішло п’ять років спільної роботи благодійного фонду, скульптора, майстрів та міської громади.

"Творчість Григорія Сковороди давно знайшла відгук в моєму серці. Саме тому я систематично та стабільно підтримую низку ініціатив, повʼязаних з імʼям цього видатного українського філософа", - зазначив він.

"Зерно життя" стало центральним елементом композиції

Центральний елемент Фонтану Сковороди - "зерно життя". Він символізує філософську ідею Сковороди про джерело, з якого благодать однаково доступна кожному незалежно від розміру "посудини", тобто людини, яка її приймає.

Конструкція має нетипове інженерне рішення. Середня частина "зернини" важить 7,5 тонни, а вся маса утримується на одній точці, що є унікальним рішенням, яке потребувало нестандартних підходів до виконання.

Для обробки гранітних елементів використовували спеціальний алмазний канат - вирізання зерна та основи тривало близько 30 годин безперервно.

Автор роботи - заслужений художник України, скульптор Михайло Рева.

Заступниця голови Київської ОВА Жанна Осипенко зазначила, що фонтан може стати окрасою Білої Церкви та місцем, куди приходитимуть діти й батьки.

"Надзвичайно приємно, що у воєнний час, у такі важкі часи, знаходяться люди, які втілюють те, що буде наповнювати, що буде притягувати до себе", - підкреслила Осипенко.

Вона також подякувала Денису Парамонову за підтримку освітніх, культурних і медичних ініціатив та реалізацію мистецьких проєктів.

"Бо людям потрібно бачити красу, людям потрібно мати позитивні емоції в ці важкі часи", - заявила заступниця голови Київської обласної військової адміністрації.

Виконувач обов’язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб заявив, що композиція має стати місцем для відпочинку та спілкування мешканців міста.

"Я вважаю, що цей фонтан дійсно стане місцем, в якому, в першу чергу, будуть збиратися наші діти. Це місце стане тим джерелом перезавантаження для кожного", - сказав він, висловивши подяку Денису Парамонову та сподівання, що це не останній проєкт у громаді.

Філософ Олександр Філоненко назвав символічним те, що композиція у формі зернятка з'явилася саме в Білій Церкві.

"Зараз всі українські міста шукають свого майбутнього. Це нелегке завдання, тому що ми знаємо, що всі міста не будуть такими, якими вони були перед війною. І тому дуже важливо, що символ нової України як зернятка "саджається" саме в Білій Церкві. І дуже важливо також, що чотири сосуди фонтану це ми з вами. І якість нашого життя залежить від того, що нас наповнює", - зауважив філософ.

За його словами, чотири сосуди фонтану символізують мислення, мистецтво, віру та волю.

"Якщо місто сильне, то в ньому обовʼязково є люди волі, мислення, мистецтва, почуття і віри", - підкреслив Філоненко.

Відкриття Фонтану Сковороди у Білій Церкві (фото: фонд Дениса Парамонова)

Проєкт "Культурний_код"

Створення Фонтану Сковороди стало частиною проєкту "Культурний_код" Благодійного фонду Дениса Парамонова. Фонд передав композицію громаді, плануючи зробити її частиною публічного простору Білої Церкви та місцем, пов’язаним із культурною і філософською спадщиною Сковороди.

Подивитися на скульптурну композицію "Фонтан Сковороди" можна у відреконструйованому сквері в мікрорайоні "Піщаний".

Благоустрій території реалізували також за участі Благодійного фонду Дениса Парамонова та його партнера - "Київського м’ясокомбінату".

Діяльність Фонду Дениса Парамонова

Благодійний фонд Дениса Парамонова було засновано 30 липня 2020 року. З того часу Фондом реалізовано понад 100 проєктів і програм в історико-культурній, науково-освітній, медично-оздоровчій, правозахисній, соціальній, духовній, фізкультурно-спортивній сферах.

В рамках програми ЗДОРОВІ Фонд забезпечив дороговартісним медичним обладнанням понад 800 лікарень.