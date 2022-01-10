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Зерно та метали: які товари очолюють рейтинг українського експорту за 2021 рік

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 13:55
Зерно та метали: які товари очолюють рейтинг українського експорту за 2021 рік Фото: сировинні товари очолюють рейтинг експорту за 2021 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг експорту товарів з України за 2021 рік складав 68,24 млрд доларів. Це є найвищим показником з 2012 року (68,81 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, об’єм експорту недорогоцінних металів та виробів з них склав 15,98 млрд доларів, що на 77% більше, ніж у 2020 році, а продуктів рослинного походження - 15,55 млрд доларів США або на 30,9% більше показників 2020 року.

До першої п’ятірки за обсягами експорту також входять мінеральні продукти (8,42 млрд доларів, зростання на 58%), жири і олії тваринного або рослинного походження (7,05 млрд доларів, зростання на 22,6%), а також механічне, електрообладнання, машини та механізми (4,82 млрд, на 7,4% більше результатів попереднього періоду).

Експорт готових харчових продуктів склав 3,8 млрд доларів (ріст на 13,1%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (2,76 млрд доларів, збільшення на 36,7%), деревини і виробів з деревини (2,01 млрд доларів, на 42,6% вище показників 2020 року).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної митної служби, експорт товарів з України за 2020 рік склав 49,216 млрд доларів, що на 2% менше, ніж у 2019 році.

За 2021 рік експорт товарів з України зріс на 38,7% до 68,24 млрд доларів.

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Державна митна служба
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