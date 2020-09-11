Дзеркальної інспекцією позицій на Донбасі Україна хотіла чинити тиск на РФ

Українська сторона дійсно запропонувала провести дзеркальну інспекцію позицій вздовж лінії фронту на Донбасі. У такий спосіб Україна хотіла, щоб німецькі та французькі партнери чинили тиск на Російську Федерацію.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

За даними джерела, близького до переговорного процесу, був складений список з десятка "точок", де бойовики точно зміцнювали свої позиції, що прямо заборонено умовами перемир'я. Українські переговорники запропонували відвідати будь-яку з цих точок разом з ОБСЄ, щоб зафіксувати факт порушень з боку бойовиків.

"Ми хотіли показати і довести, в тому числі нашим партнерам по нормандскому формату, що ми виконуємо всі умови, а противник - не виконує. І, звичайно, ми хотіли простимулювати французів і німців чинити тиск на РФ, змусити їх виконувати домовленості", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, 10 вересня, під Шумами повинна була відбутися інспекція позицій, однак процес був зірваний бойовиками.

Після цього глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перенесення інспектування не є зривом мінських домовленостей.