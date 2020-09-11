ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дзеркальної інспекцією позицій на Донбасі Україна хотіла чинити тиск на РФ

Донбас, П'ятниця 11 вересня 2020 09:35
Дзеркальної інспекцією позицій на Донбасі Україна хотіла чинити тиск на РФ
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Игорь Литвиненко

Українська сторона дійсно запропонувала провести дзеркальну інспекцію позицій вздовж лінії фронту на Донбасі. У такий спосіб Україна хотіла, щоб німецькі та французькі партнери чинили тиск на Російську Федерацію.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

За даними джерела, близького до переговорного процесу, був складений список з десятка "точок", де бойовики точно зміцнювали свої позиції, що прямо заборонено умовами перемир'я. Українські переговорники запропонували відвідати будь-яку з цих точок разом з ОБСЄ, щоб зафіксувати факт порушень з боку бойовиків.

"Ми хотіли показати і довести, в тому числі нашим партнерам по нормандскому формату, що ми виконуємо всі умови, а противник - не виконує. І, звичайно, ми хотіли простимулювати французів і німців чинити тиск на РФ, змусити їх виконувати домовленості", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, 10 вересня, під Шумами повинна була відбутися інспекція позицій, однак процес був зірваний бойовиками.

Після цього глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перенесення інспектування не є зривом мінських домовленостей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Донбасперемириебойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся