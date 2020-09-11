Зеркальной инспекцией позиций на Донбассе Украина хотела оказать давление на РФ

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Украинская сторона действительно предложила провести зеркальную инспекцию позиций вдоль линии фронта на Донбассе. В такой способ Украина хотела, чтобы немецкие и французские партнеры оказали давление на Российскую Федерацию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

По данным источника, близкого к переговорному процессу, был составлен список из десятка "точек", где боевики точно укрепляли свои позиции, что прямо запрещено условиями перемирия. Украинские переговорщики предложили посетить любую из этих точек вместе с ОБСЕ, чтобы зафиксировать факт нарушений со стороны боевиков.

"Мы хотели показать и доказать, в том числе нашим партнерам по нормандскому формату, что мы как раз выполняем все условия, а противник - не выполняет. И, конечно, мы хотели простимулировать французов и немцев оказать давление на РФ, заставить их выполнять договоренности", - рассказал собеседник издания.

Напомним, 10 сентября под Шумами должна был состояться инспекция позиций, однако процесс был сорван боевиками.

После этого глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования не является срывом минских договоренностей.