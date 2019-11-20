Зеркаль йде з МЗС України

Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль йде з МЗС. Про це вона розповіла в інтерв'ю Bihus.info.

За її словами, на цьому тижні вона виконає останнє завдання і звільниться з Міністерства закордонних справ України.

"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання. Поведу процесуальне слухання в Гаазі щодо нового арбітражу про наші військові кораблі і наших моряків. І усе, як і обіцяла", - зазначила Зеркаль.

Вона також додала, що не може залишитися в МЗС на тлі можливої реалізації запиту на мир з Росією.

"З точки зору "ми будемо дружити з Росією", я не той персонаж, який готовий до дружби. Росіяни будуть ставити питання про моє звільнення, я не та людина, з якою вони можуть домовитися", - підкреслила Зеркаль.

Вона додала, що останнім аргументом стало її відсторонення від процесів щодо газових переговорів.

Нагадаємо, раніше український дипломат і колишній посол в Європейському союзі Костянтин Єлісєєв оголосив про звільнення з Міністерства закордонних справ України. Зазначимо, під час президентства Петра Порошенка він обіймав посаду в його адміністрації.