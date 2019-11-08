Зеркаль: рішення Гааги дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ

Рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Російської Федерації у справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти Росії. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, суд в Гаазі підтримав всі прохання України.

"Сьогодні суд повністю відхилив всі заперечення Російської Федерації. Це рішення дозволяє нам рухатися далі і доводити факти порушення РФ міжнародного права, прав людини і всього того, що відбувається в Україні в зв'язку з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією в Криму. Суд підтримав всі прохання України", - повідомила Зеркаль.

Раніше РБК-Україна писало, що в п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН прийшов до висновку, що заперечення щодо юрисдикції по конвенції не можуть бути визнані.

Нагадаємо, Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.