Зеркаль: прямі переговори з Путіним - це новий стиль Зеленського

Прямі переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна - це новий підхід українського лідера до вирішення конфлікту. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Зеркаль прокоментувала питання ризиків, пов'язаних з прямими переговорами Зеленського з президентом РФ.

"Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик. Я поважаю людей, які беруть на себе ризик", - заявила вона.

Заступник міністра також визнала, що Україні необхідно пробувати нові підходи до вирішення конфлікту на Донбасі.

"Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні. Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на другий результат ", - додала вона.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що зустріч у нормандському форматі може відбутися найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході розмови вони погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.