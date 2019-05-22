Зеркаль продовжує працювати в МЗС

Заступник голови Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді. Про це вона написала у Facebook.

"Перш за все, моя посада і роль в дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції", - написала вона.

Зеркаль висловила надію, що далі буде займатися Угодою про асоціацію з ЄС, домагатися безвізового режиму з ЄС, домовлятися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії.

"Усі важливі проекти мого професійного життя стосуються утвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами і в світі. Це тривалі процеси, які вимагають витримки і виваженості", - написала вона.

Вона також зазначила, що "посади важливі в контексті досягнення цілей, моєю метою є просування і захист інтересів України, а кар'єрні рішення не повинні іти в розріз з власними цінностями і принципами".

Тому, пише Зеркаль, "продовжую реалізацію певні завдання і плани у Міністерстві закордонних справ".

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Проте пізніше указ Зеленського зникла з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.

Сьогодні Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.