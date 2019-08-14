Зеркаль анонсувала звільнення з МЗС

Заступник голови Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль планує завершити свою роботу у відомстві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її інтерв'ю виданню "ВВС Україна".

На думку Зеркаль, вона разом з командою виконала всі завдання, які стояли перед нею.

"Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. За п'ять років мені разом з колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ в тих площинах, де я працювала", - сказала вона, відповідаючи на питання про бачення своєї ролі в новому міністерстві.

"Зараз у мене завдання - визначитися з процедурних питань в арбітражі по морякам. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію у МЗС. Треба рухатися далі", - підкреслила заступник міністра.

Вона також запевнила, що не планує залишати Україну.

"Я не зацікавлена ​​залишати країну. Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду враховувати, де буду потрібна ... або не потрібна", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зникнув з сайту глави держави. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника голови АП Андрія Богдана.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайко заступником глави Адміністрації президента.

РБК-Україна повідомляло, що заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді.