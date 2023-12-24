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Зенитчики сбили редкий вражеский дрон SuperCam (видео)

Фото: зенитчики сбили редкий вражеский дрон SuperCam (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинским воинам удалось "приземлить" редкий российский дрон SuperCam. Его сбили зенитчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 47-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник SuperСam", - говорится в сообщении.

Там отметили, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.

Но после начала полномасштабной войны такие БПЛА возникли и на вооружении РФ. С их помощью враг ведет воздушную разведку.

 

Уничтожение дронов SuperCam

Ранее мы писали, что Силы обороны уничтожили сразу три вражеских беспилотника на фронте, среди которых были SuperCam и ZALA.

А перед этим 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада также "приземлила" еще два таких вражеских беспилотника.

Потери России в войне

Напомним, что российские войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. В том числе и в количестве беспилотников. На сегодняшний день нашим защитникам удалось уничтожить 6 404 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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дрониВойна России против Украины