На Землю впала неконтрольована Китайська ракета: що відомо

Куди впала ракета

Китайське Національне космічне управління в Weibo повідомило, що відпрацювала ступінь китайської ракети-носія увійшла в атмосферу вранці в неділю. Вона впала в Індійський океан.

"Уламки ракети-носія "Чанчжен-5Б" знову увійшли в атмосферу Землі... Велика частина уламків згоріла при вході в атмосферу Землі", - йдеться в повідомленні китайської програми пілотованих польотів.

Залишки ракети впали неподалік від острова Кудахувадху (Мальдіви).

Фото: куди впала Китайська ракета (twitter.com)

Що сталося

Ракета "Чанчжен 5-Б" була запущена 29 квітня, вона вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції. Висота її еліптичної орбіти становила від 160 (в перигеї) до 375 (в апогеї) км і поступово знижувалася.

У США першими заявили, що китайська ракета вийшла з-під контролю. Однак, в Пентагоні сказали, що не планують її збивати. Міністр оборони США Ллойд Остін висловив надію, що ракета приземлиться "в такому місці, де не заподіє нікому шкоди".

Китай звинувачують у недбалості

У США заявили, що китайці вчинили безвідповідально, допустивши безконтрольний схід сходинки з орбіти. Також астрофізик з Гарварда Джонатан Макдауелл вбачає в діях китайської сторони недбалість.

Перше падіння неконтрольованої ракети на Землю

Досі неконтрольоване повернення на Землю відпрацювала ракети нового типу CZ - 5b відбувалося один раз-у травні 2020 року. Тоді падіння її частин, за повідомленнями місцевих ЗМІ, призвело до пошкодження будинків в Кот-д'івуар на заході Африки.