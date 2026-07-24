Землю купили или продали среди года: как правильно рассчитать земельный налог

Украинцы, получившие или передавшие земельный участок не с начала года, могут платить минимальное налоговое обязательство (МНО) не за весь год, а только за фактический период владения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.
При расчете малого налогового обязательства ключевое значение имеет фактический период владения либо использования земли.
В налоговой подчеркивают: если в течение года право на участок переходит от одного человека к другому, платить полное годовое минимальное налоговое обязательство (МНО) не придется ни одной из сторон.
Это касается любых форм передачи права, в частности:
По разъяснению Минфина, сумма МНО распределяется между участниками пропорционально времени пользования землей в календарном году.
Предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право на землю прекратилось.
Новый землепользователь - с месяца, когда он фактически получил право на участок.
Сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно - пропорционально фактическому периоду владения или пользования земельным участком.
Минимальный годовой размер МНО, установленный Налоговым кодексом Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли.
Такой подход позволяет точно распределить налоговую нагрузку и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не состоял в пользовании плательщика.
Ранее РБК-Украина писало, что получившие землю по наследству владельцы земельных участков в Украине могут в определенных случаях продать ее и не уплачивать налоги с полученного дохода. Речь идет о специфике налогообложения при продаже унаследованного имущества.