Землю купили или продали среди года: как правильно рассчитать земельный налог

При расчете малого налогового обязательства ключевое значение имеет фактический период владения либо использования земли.

В налоговой подчеркивают: если в течение года право на участок переходит от одного человека к другому, платить полное годовое минимальное налоговое обязательство (МНО) не придется ни одной из сторон.

Это касается любых форм передачи права, в частности:

купли-продажи;

аренды;

субаренды;

эмфитевзиса.

Кто и сколько платит

По разъяснению Минфина, сумма МНО распределяется между участниками пропорционально времени пользования землей в календарном году.

Предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право на землю прекратилось.

Новый землепользователь - с месяца, когда он фактически получил право на участок.

Сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно - пропорционально фактическому периоду владения или пользования земельным участком.

Минимальный годовой размер МНО, установленный Налоговым кодексом Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли.

Такой подход позволяет точно распределить налоговую нагрузку и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не состоял в пользовании плательщика.