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Землю купили или продали среди года: как правильно рассчитать земельный налог

06:52 24.07.2026 Пт
2 мин
Расчет зависит от конкретного месяца
aimg Валерия Абабина
Фото: Как правильно рассчитать земельный налог при покупке земли не с начала года (Getty Images)

Украинцы, получившие или передавшие земельный участок не с начала года, могут платить минимальное налоговое обязательство (МНО) не за весь год, а только за фактический период владения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.

При расчете малого налогового обязательства ключевое значение имеет фактический период владения либо использования земли.

В налоговой подчеркивают: если в течение года право на участок переходит от одного человека к другому, платить полное годовое минимальное налоговое обязательство (МНО) не придется ни одной из сторон.

Это касается любых форм передачи права, в частности:

  • купли-продажи;
  • аренды;
  • субаренды;
  • эмфитевзиса.

Кто и сколько платит

По разъяснению Минфина, сумма МНО распределяется между участниками пропорционально времени пользования землей в календарном году.

Предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право на землю прекратилось.

Новый землепользователь - с месяца, когда он фактически получил право на участок.

Сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно - пропорционально фактическому периоду владения или пользования земельным участком.

Минимальный годовой размер МНО, установленный Налоговым кодексом Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли.

Такой подход позволяет точно распределить налоговую нагрузку и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не состоял в пользовании плательщика.

Ранее РБК-Украина писало, что получившие землю по наследству владельцы земельных участков в Украине могут в определенных случаях продать ее и не уплачивать налоги с полученного дохода. Речь идет о специфике налогообложения при продаже унаследованного имущества.

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