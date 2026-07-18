Два условия и никаких налогов: как украинцам выгодно продать унаследованную землю

Украинцы, получившие земельный участок по наследству и планирующие его продать, в определенных случаях могут не платить налоги с полученного дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Когда платить не нужно

Налоги не уплачиваются, если одновременно выполняются два условия:

продажа осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года;

площадь участка не превышает нормы безвозмездной передачи, определенных земельным законодательством.

В ГНС подчеркивают: для унаследованного земельного участка не применяется требование о нахождении в собственности более трех лет. То есть продать ее можно сразу после оформления права собственности – и воспользоваться налоговой льготой.

На какие участки распространяется льгота

Льгота действует, в частности, на земельные участки:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

для садоводства – до 0,12 гектара;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

для приусадебных участков – в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.

В ГНС приводят пример: гражданин унаследовал земельный участок площадью 1,5 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и продал его за 400 тысяч гривен.

Поскольку площадь участка не превышает установленную норму в 2 гектара, а продажа происходит впервые в течение года, доход не облагается налогом. Продавец получает всю сумму средств.

Когда придется уплатить налоги

Если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, доход от продажи облагается налогом:

налог на доходы физических лиц – 5%;

военный сбор – 5%.

Также следует учитывать количество сделок по продаже недвижимости в течение года. Если продается второй объект недвижимости, порядок налогообложения может отличаться.

В ГНС рекомендуют перед заключением договора купли-продажи проверить площадь участка и условия применения льгот – чтобы заранее знать, возникнет ли обязанность по уплате налогов и какова будет их сумма.