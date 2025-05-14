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"Земля вышита окопами": в Украине создали уникальную военную вышиванку (фото)

В Украине создали уникальную военную вышиванку "Оберег" (фото: facebook.com/AFUkraine)
Автор: Ирина Костенко

Медиацентр Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины принял участие в презентации военной вышиванки под названием "Оберег". Ее изготовила одна из украинских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как выглядит военная вышиванка и почему

Украинцам рассказали, что в основу вышитой рубашки легла оригинальная иллюстрация медиацентра Главного управления коммуникаций ВСУ "Наша земля вышита окопами".

"Окопы действительно оберегают наших военных, пока военные на фронте оберегают всех украинцев", - поделился ее автор и дизайнер медиацентра Ярослав Копаница (который лично принимал участие в боевых действиях с первых дней войны и получил ранения).

Презентация военной вышиванки (фото: facebook.com/AFUkraine)

По его словам, воины "защищают украинскую землю, пока сама украинская земля защищает их".

"Эта идея легла в основу нашей оригинальной иллюстрации", - объяснил дизайнер.

У военной вышиванки есть "мужской" и "женский" вариант (фото: facebook.com/AFUkraine)

Уточняется, что на презентованной вышиванке традиционный украинский узор - стилизованный под линию укреплений.

Узор, стилизованный под линию укреплений (фото: facebook.com/AFUkraine)

"Во время презентации несколько военных вышиванок вручили украинским воинам, владельцам боевых наград. Спасибо им и каждому, кто прошел окопы, за защиту. Слава Украине!", - подытожили в пресс-службе ВСУ.

Публикация ВСУ (скриншот: facebook.com/AFUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали о Всемирном дне вышиванки - откуда взялся этот праздник и какого числа его отмечать в 2025 году.

Читайте также про символизм вышитых украинских рубашек и что означают разные цвета на вышиванках.

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