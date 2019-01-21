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Суд повернув Києву землю на Трухановому острові

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 22:15
Суд повернув Києву землю на Трухановому острові
Ілюстративне фото (kyiv.web2.ua)

Суд зобов'язав приватне підприємство повернути громаді земельну ділянку вартістю 1,6 млн гривень

Суд повернув громаді Києва ділянку на Трухановому острові, на якій незаконно були збудовані споруди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Києва.

Як зазначається, приватний підприємець, не маючи ніяких правовстановлюючих документів, самовільно зайняв ділянку площею 10 соток, яка розташована на Трухановому острові. Повідомляється, що вказана ділянка відноситься до культурної спадщини.

Вказана земельна ділянка розташована по вулиці Паркова дорога, 2А, і коштує 1,6 млн грн.

"Суд зобов’язав приватне підприємство повернути громаді земельну ділянку, привівши її у придатний для використання стан. Наразі рішення суду набрало законної сили, вживаються заходи щодо його виконання", - йдеться у повідомленні.

Раніше Вищий господарський суд України залишив у силі рішення про повернення територіальній громаді Києва земель вартістю майже 270 млн гривень.

Також, за повідомленням РБК-Україна, суд повернув територіальній громаді Києва комунальні приміщення вартістю 4,3 млн гривень в центрі міста.

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