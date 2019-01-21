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Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове

Новости » Общество    21.01.2019 - 22:15
Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове
Иллюстративное фото (kyiv.web2.ua)

Суд обязал частное предприятие вернуть общине земельный участок стоимостью 1,6 млн гривен

Суд вернул общине Киева участок на Трухановом острове, на котором незаконно были построены сооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, частный предприниматель, не имея никаких правоустанавливающих документов, самовольно занял участок площадью 10 соток, которая расположена на Трухановом острове. Сообщается, что указанный участок относится к культурному наследию.

Указанный земельный участок расположен по улице Парковая дорога, 2А, и стоит 1,6 млн грн.

"Суд обязал частное предприятие вернуть общине земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние. Сейчас решение суда вступило в законную силу, принимаются меры по его выполнению", - говорится в сообщении.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение о возвращении территориальной общине Киева земель стоимостью почти 270 млн гривен.

Таже, по сообщению РБК-Украина, суд вернул территориальной общине Киева коммунальные помещения стоимостью 4,3 млн гривен в центре города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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