Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове

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Суд обязал частное предприятие вернуть общине земельный участок стоимостью 1,6 млн гривен

Суд вернул общине Киева участок на Трухановом острове, на котором незаконно были построены сооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, частный предприниматель, не имея никаких правоустанавливающих документов, самовольно занял участок площадью 10 соток, которая расположена на Трухановом острове. Сообщается, что указанный участок относится к культурному наследию.

Указанный земельный участок расположен по улице Парковая дорога, 2А, и стоит 1,6 млн грн.

"Суд обязал частное предприятие вернуть общине земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние. Сейчас решение суда вступило в законную силу, принимаются меры по его выполнению", - говорится в сообщении.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение о возвращении территориальной общине Киева земель стоимостью почти 270 млн гривен.

Таже, по сообщению РБК-Украина, суд вернул территориальной общине Киева коммунальные помещения стоимостью 4,3 млн гривен в центре города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.