Земля, квартири та будинки: суд заарештував майно екс-голови МВС Захарченка

Печерський районний суд Києва заарештував майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.
Зокрема, арештовані 3 квартири і 6 гаражів у центральній частині Києва, чотири житлових будинки, а також 24 земельних ділянки.
Арешт накладено у кримінальній справі про фінансування Захарченком злочинної організації екс-президента Віктора Януковича. За даними слідства, він приховував отримані злочинним шляхом гроші шляхом конвертації, купівлі нерухомості та виведення його за кордон на підконтрольні іноземні компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справах Майдану дозволив провести щодо Захарченка заочне розслідування.
В 2019 році його заочно заарештували, після Майдану він переховується за кордоном. Захарченка також підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк.