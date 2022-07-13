"Земля горітиме під ногами росіян": Кулеба закличе в Гаазі до спецтрибуналу для РФ

"Спеціальний трибунал для Росії - завтра та післязавтра у Гаазі я візьму участь онлайн у заході присвяченому відповідальності Росії за злочини, вчинені не території України. Участь братимуть уряд Нідерландів, Офіс прокурора МКС та Єврокомісія, а також багато держав", - анонсував Кулеба.

Він розповів, що звернеться до учасників конференції та закличе перейти від дискусій до конкретних кроків, а також запропонує опрацювати підписання відповідного міжнародного договору.

"Для чого потрібний спеціальний трибунал? По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ саме за вчинені злочини під час агресії проти України. Воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності - все це підпадає під юрисдикцію МКС. Однак цей суд не має достатньо компетенції через Римський статут, тож необхідно створити окремий трибунал", - пояснює міністр.

Тобто, таким чином, спеціальний трибунал доповнить роботу суду, а не створить альтернативні процеси.

"Ми обов'язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля, в буквальному сенсі, горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але й під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України.

Додамо, як заявляли в МЗС Британії, її країна відкрита для ідеї щодо створення міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

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