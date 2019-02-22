Через землетрус в Японії постраждали 3 людини

74 житлових будинки залишаються без водопостачання

По крайней мере три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в четверг на северном японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что характер травм у пострадавших незначительный. Около 74 жилых домов в настоящее время остаются без водоснабжения. В регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на острове Хоккайдо. Эпицентр подземных толчков находился в восточной части острова в районе округа Ибури, а очаг залегал на глубине около 30 км.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао.

29 декабря на Филлипинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. В результате происшествия погибли 85 человек.