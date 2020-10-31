ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих знову збільшилася

Автор: Инна Собора

Кількість жертв в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 21. Кількість поранених збільшилася до 799.

Популярні новини

Про це повідомляє "Анадолу".

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, 364 людини виписані з лікарень після отримання медичної допомоги або медоглядів. У той же час, 435 осіб залишаються на лікуванні, 25 - у відділенні інтенсивної терапії, проведено 9 операцій.

Пошуково-рятувальні роботи після землетрусу завершилися в 8 будинках. Робота триває ще 9.

Раніше повідомлялося про 17 жертв і 700 поранених в результаті землетрусу.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 бала залягав біля узбережжя в Егейському морі. Після основного землетрусу сталися кілька афтершоків.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Турцияземлетрус