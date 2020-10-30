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Число постраждалих в результаті землетрусу в Туреччині перевищило 700

Ізмір, П'ятниця 30 жовтня 2020 23:14
Число постраждалих в результаті землетрусу в Туреччині перевищило 700
Фото: наслідки землетрусу в Ізмірі (twitter.com osamabinjavaid)
Автор: Инна Собора

Кількість жертв і постраждалих в результаті потужного землетрусу в Туреччині знову зросла. Жертвами землетрусу в турецькому Ізмірі стали як мінімум 17 осіб.

Про це повідомляє "Анадолу".

Крім того, більше 700 осіб отримали поранення в результаті події.

"Кількість загиблих збільшилася до 17, понад 700 поранені в результаті землетрусу силою 6,6 бала в Ізмірі, Егейський регіон Туреччині", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що постраждали щонайменше 419 осіб. Також повідомлялося про 12 загиблих.

Нагадаємо, сьогодні вдень в турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 бала залягав біля узбережжя в Егейському морі. Після основного землетрусу сталися кілька афтершоків.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін.

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