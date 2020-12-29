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Землетрус в Хорватії: МЗС перевіряє інформацію про постраждалих українців

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про те, чи є українці серед загиблих і постраждалих в результаті землетрусу в Хорватії. При цьому посольство відкрило "гарячу лінію" для громадян України, які перебувають у Хорватії.

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Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється. Станом на зараз звернення на "гарячу лінію" посольства не надходило", - повідомив він.

Громадяни України, які перебувають у Хорватії, можуть звертатися за допомогою на "гарячу лінію" посольства +385916051010.

Нагадаємо, 29 грудня Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждав місто Петриня, але руйнування сталися і в столиці - Загребі.

В результаті землетрусу в Петрині загинула 12-річна дівчинка. Крім цього, постраждали понад 20 людей.

Додамо, що посольство України дало рекомендації українським громадянам, які знаходяться в Хорватії. Українцям рекомендують залишити будівлі і уникати дерев у разі нових підземних поштовхів.

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Новини України землетрусХорватияМЗС