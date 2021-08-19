Землетрус в Гаїті призвів до протестів: люди вимагають їжі і ліків

Після землетрусу в Гаїті люди залишилися ні з чим після землетрусу. Це змусило їх вийти на протести.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Люди зібралися біля аеропорту на півдні Гаїті, влаштувавши акції протесту. Вони незадоволені тим, що державна надходить до них занадто повільно. Після землетрусу багато з них не просто залишилися без будинку, але і без їжі і води.
Десятки людей з'явилися в місцевому аеропорту, вимагаючи їжі після того, як прибув вертоліт з припасами. Поліції довелося втрутитися, щоб дозволити вантажівці з гуманітарною допомогою виїхати.
Джеррі Чандлер, глава агентства цивільного захисту Гаїті, яке займається реагуванням на надзвичайні ситуації, сказав, що йому відомо, що допомога ще не надійшла в багато громад, але влада намагалася допомогти населенню.
"Розчарування і відчай населення зрозумілі, але ... населення просять не блокувати колони, щоб Цивільний захист міг виконувати свою роботу і допомагати нужденним", - сказав він на прес-конференції.
За словами Чендлера, принаймні 600 000 осіб потребували гуманітарної допомоги і 135 000 сімей були переміщені.
При цьому допомогу Гаїті відправляли США, Тайвань, країни Латинської Америки, такі як Чилі, Колумбія, Домініканська Республіка, Мексика, Панама і Венесуела. Вони відправили продовольство, медикаменти і предмети постачання. Деякі країни також відправляють рятувальників і лікарів.
Нагадаємо, що проблеми з постачанням гуманітарної допомоги виникали і раніше після землетрусу в Гаїті. Її не можуть доставити через бандитизм.
Раніше повідомлялося, що після землетрусу Гаїті накрив шторм. В результаті загинули 2000 осіб.