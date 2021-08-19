Землетрус в Гаїті призвів до протестів: люди вимагають їжі і ліків

Люди зібралися біля аеропорту на півдні Гаїті, влаштувавши акції протесту. Вони незадоволені тим, що державна надходить до них занадто повільно. Після землетрусу багато з них не просто залишилися без будинку, але і без їжі і води.

Десятки людей з'явилися в місцевому аеропорту, вимагаючи їжі після того, як прибув вертоліт з припасами. Поліції довелося втрутитися, щоб дозволити вантажівці з гуманітарною допомогою виїхати.

Джеррі Чандлер, глава агентства цивільного захисту Гаїті, яке займається реагуванням на надзвичайні ситуації, сказав, що йому відомо, що допомога ще не надійшла в багато громад, але влада намагалася допомогти населенню.

"Розчарування і відчай населення зрозумілі, але ... населення просять не блокувати колони, щоб Цивільний захист міг виконувати свою роботу і допомагати нужденним", - сказав він на прес-конференції.

За словами Чендлера, принаймні 600 000 осіб потребували гуманітарної допомоги і 135 000 сімей були переміщені.

При цьому допомогу Гаїті відправляли США, Тайвань, країни Латинської Америки, такі як Чилі, Колумбія, Домініканська Республіка, Мексика, Панама і Венесуела. Вони відправили продовольство, медикаменти і предмети постачання. Деякі країни також відправляють рятувальників і лікарів.